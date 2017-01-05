富驛-KY違反公司資訊申報作業辦法 櫃買中心開罰
2017-01-05 17:28
〔記者張慧雯／台北報導〕櫃買中心表示，富驛-KY（2724）孫公司富驛時尚酒店管理發展（北京）有限公司於105年7月1日出售轉投資公司杭州米蘭風尚酒店管理有限公司100%股權，出售價款達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第30條規定之標準。
但該公司未依櫃買中心「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」規定，於事實發生日起算二日內公告申報，遲至105年12月30日始輸入公開資訊觀測站，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣壹萬元。
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