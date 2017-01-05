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TPK 12月營收增13.9％ 全年衰退26.49％

2017-01-05  16:51

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）公佈12月份合併營收87.37億元，意外較11月成長13.9%，年成長11.9%。不過，合計第四季合併營收247.24億元，仍較第三季減少5.5%，略低於當初持平的預估。

累計2016年TPK營收為892.16億元，年衰退26.49%，TPK表示，主要是蘋果iPad出貨衰退，iPhone出貨成長動能也不如過往。

TPK是蘋果iPhone 3D Touch、iPad觸控面板、以及MacBook Pro的Touch bar的供應商，營運表現也是隨著蘋果產品拉貨時程波動。先前TPK於法說會上表示，由於客戶新產品出貨持續，加上產能利用率處在高檔，第4季營收可望與第3季相當，明年首季在客戶仍有新產品推出下，將抵消淡季效應，TPK目標在淡季下仍可維持損益兩平。

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  • TPK 12月營收增加13.9% （記者陳梅英攝）

    TPK 12月營收增加13.9% （記者陳梅英攝）

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