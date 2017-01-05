新台幣狂飆0.93％ 創6年來單日最大升幅

2017-01-05 16:16

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天展現強勁升值格局，盤中最高一度勁揚3.84角至31.876元價位，終場以31.962元兌1美元作收，創逾半個月新高，勁升2.98角，台北外匯經紀公司成交量為9.73億美元。

值得注意的是，新台幣今天升幅達0.93％，創6年來單日最大升幅。

外匯交易員表示，受到國際美元回落、人民幣彈升、外資匯入的利多激勵，新台幣早盤就往32元大關靠攏，午盤過後更勢如破竹重現「31」字頭，升勢非常猛烈。

新台幣今以32.080元開出，最高31.876元、最低32.124元，終場收31.962元。