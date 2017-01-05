大立光12月營收續創一年新高 2016合併營收衰退

2017-01-05 16:02

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管產能已經滿載，在良率提升下，大立光（3008）12月營收進一步成長至54.46億元，較11月成長5%，續創一年新高，年成長率則達37%。

累計大立光第四季合併營收157.22億元，季成長10%、年成長2%，但2016年合併營收483.52億元，較2015年衰退13%，幾乎是最近10年首見營收衰退。

不過大立光去年營收出現負成長並非營運動能消失，而是大客戶策略改變，不需要幫客戶外購VCM所致，對大立光反而是好事，純鏡頭業務反而讓外界看到大立光的高毛利率，去年前三季大立光毛利率65.37%，較前一年56.41%成長了8.96個百分點，每股稅後盈餘106.41元。