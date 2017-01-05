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可成去年12月營收回穩 創歷年12月新高

2017-01-05  16:05

〔記者張慧雯／台北報導〕可成（2474）公告2016年12月營收為76.3億元、月減7%，年增 10.3%，創歷年12月單月營收最高紀錄。

可成表示，去年第4季營收240.2億元，單季季增 15.8%，單季年增 2.3%，為歷年單季營收新高記錄。

至於2016年全年營收為791.14億元，較2015年營收824.13億元略為減少4.0%，相較前11個月累積營收年減5.3%，年減幅度收斂；2016年仍創下歷年營收次高紀錄。

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  • 可成董事長洪水樹。（記者張慧雯攝）

    可成董事長洪水樹。（記者張慧雯攝）

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