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去年合併營收144.7億 震旦行年增7.7％

2017-01-05  16:02

〔記者楊雅民／台北報導〕震旦行（2373）公告去年12月合併營收為13.2億元，較前年同期5.5%；累計1~12月合併營收為144.7億元，較前年同期成長7.7%。

其中，台灣市場去年12月營收約5.6億元，較前年同期成長5.5%，主要是OA、家具及通訊均成長；中國市場營收約7.6億元，較前年同期成長5.2%，主要是OA、3D成長，累計去年中國營收達81.5億元，佔合併營收比重已達56%。

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  • 圖為震旦行捐贈4台3Ｄ印表機給國小使用。（資料照）

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