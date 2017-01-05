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威剛去年合併營收逾2百億 年成長14.98％

2017-01-05  15:30

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）受惠DRAM及NAND Flash產品量價俱揚，去年全年合併營收達232.17億元，年成長14.98%；其中固態硬碟（SSD）為年成長最顯著的產品線，不但出貨量及營收創新高，對整體營收貢獻度也由前年的25%增至30%，為公司年度營收成長最大動能DRAM產品維持約38%水準。

威剛表示，12月雖受到歐美年終聖誕長假影響，威剛單月合併營收仍有22.65億元的水準，年成長23.84%。第四季單季合併營收為2016年全年高點，達74.18億元，較上季大幅成長26.57%，其中DRAM產品對單季營收貢獻約43%，SSD約30%，NAND Flash及外接式硬碟等產品占比重約27%。

威剛累計前11月自結每股稅前獲利已逾6元，去年營運獲利表現可望呈倍數成長態勢

。展望今年，公司看好市場需求強勁，第一季DRAM及NAND Flash供給吃緊的狀況將延續，預期產品價格仍可望持穩上揚，公司營運績效將維持高檔水準。

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  • 威剛董事長陳立白。（資料照，記者洪友芳攝）

    威剛董事長陳立白。（資料照，記者洪友芳攝）

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