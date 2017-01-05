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去年12月營收22.7億 國巨全年成長7.6％

2017-01-05  15:26

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今（5）日公佈2016年12月份自結合併淨營收為22.77億元，單月營收較去年同期成長15.6%，較上月減少9.4%；累計1-12月營收 NT$ 296.17億元，較去年同期成長7.6%。

國巨表示，12月營收就區域表現來看，大中華地區、亞太其他地區、歐洲地區及北美地區之需求皆較上月趨緩。就終端客戶而言，電腦相關產品、手機通訊及經銷商通路之需求較上月成長，而工業用產品、消費性電子產品及EMS之需求則較上月趨緩。

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  • 國巨公告去年12月營收22.77億元，但去年全年營收仍成長7.6%，繳出亮麗成績單。（記者張慧雯攝）

    國巨公告去年12月營收22.77億元，但去年全年營收仍成長7.6%，繳出亮麗成績單。（記者張慧雯攝）

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