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三大法人買超40億 外資買超28億

台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣40.96億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-01-05  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣40.96億元。

外資今天買超28.57億元，投信買超3.92億元，自營商買超8.47億元。三大法人合計買超40.96億元。

台股今天漲71.18點，收在9358.14點，成交值新台幣761.68億元。

106年01月05日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,568,649,500 906,256,881 662,392,619
自營商（避險） 3,732,053,917 3,547,387,880 184,666,037
投信 1,254,017,019 862,396,908 391,620,111
外資及陸資 23,143,465,100 20,286,416,104 2,857,048,996
合計 29,698,185,536 25,602,457,773 4,095,727,763

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