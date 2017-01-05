Gartner：2017年全球PC、平板、手機出貨持平
2017-01-05 14:26
〔記者卓怡君／台北報導〕根據國際研究暨顧問機構Gartner預測，2017年PC、NB、平板與行動電話的全球總出貨量將會持平，數量維持在23億台，與2016年總出貨量相仿。
截至2016年底，全球手機、平板與PC的使用量高達70億台，不過，Gartner認為，未來傳統裝置出貨量難有成長空間，直到2018年，ultramobile（輕薄NB與二合一平板筆電）與行動電話的出貨量才會微幅上揚。
Gartner研究總監Ranjit Atwal表示，全球裝置市場目前正處於停滯狀態。行動電話出貨量只在新興亞太市場才得以成長，PC市場則是不斷下滑且剛剛觸底。
Ranjit Atwal進一步表示，除了傳統裝置出貨量成長下滑，由於市場飽和加上創新速度趨緩，傳統裝置的平均售價（ASP）也開始停滯不前，消費者升級或購買傳統裝置的理由變少，消費者轉向更新鮮的體驗和應用，例如頭戴式顯示器（HMD）、虛擬個人助理（VPA）喇叭與穿戴式裝置等新興類型產品。
陷入苦戰的PC市場預期將於2018年恢復成長動能，成熟市場與新興市場的行動電話換機需求則不盡相同，Ranjit Atwal指出，新興市場消費者仍把智慧型手機視為主要的運算裝置，與成熟市場相比更常換機。
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