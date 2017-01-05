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和沛前員工：翟本喬不是神 別嘲笑他的勇氣

翟本喬驚傳其創立的和沛科技將大幅裁員近八成。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-01-05  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕「翟神」翟本喬創立的和沛科技傳出大幅裁員近8成，一名前和沛員工在臉書貼文，「他（指翟本喬）不是什麼神，就是個活生生的人而已。」並強調，你可以詆毀翟本喬的能力，但千萬不要嘲笑他的勇氣。

一名和沛前員工昨天在臉書貼文，他針對和沛裁員一事發表看法，他認為翟本喬不是神，只是個活生生的人；並在文中提到翟曾經推了他一把，讓他有勇於投入自己的專案「Qollie-求職天眼通」。

他表示，台灣老闆不太願意放手讓員工試一試，新創公司很少把年輕人當作「人」看，但他過去在和沛從沒因年紀太輕在公司被歧視，公司主管也願意與他分享和合作。

至於裁員問題，他則說「金流轉不過來的此時，就是最合理的行為；沒必要特別讚賞，但更沒必要因此就大肆否定他（翟）所有的言行。」

此外，他認為和沛在經營面充滿挑戰，這種生意風險很大，但有人願意冒風險當前鋒，強調「你可以詆毀他（翟）的能力，但千萬不要嘲笑他的勇氣」相信翟本喬還是有機會東山再起。

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  • 一名前和沛員工在臉書對裁員發表看法。（圖擷自臉書）

    一名前和沛員工在臉書對裁員發表看法。（圖擷自臉書）

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