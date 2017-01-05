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股滙齊揚外資歸隊 大盤漲升至9358點

2017-01-05  14:08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕今（5）日新台幣匯率早盤以32.039元兌1美元作收，強升2.21角，部分外資歸隊，拉抬大型權值股，推升加權指數至9358點，成交量能也放大至七百多億。

表現最亮眼的是股王大立光，因下午將發布十二月營收，除了在蘋果手機雙鏡頭產品出貨專利，非蘋客戶也有佳績，且去年第 4 季新台幣匯率走貶，有助提升獲利。外資大摩看好並喊目標價5000 元，大立光帶量上攻突破4000元大關，終場收報4050元，市值將近5400億元。

大尺寸面板報價上漲，面板類股走高，群創（3481）、友達（2409）、華映（2475）漲幅在3%～1%之間。

竄改標籤販賣過期品的葡萄王 （1707）發動庫藏股，今日股價開低走高，終場漲幅超過5%，收183.5元。

對於後市展望部分，零售業有轉強趨勢。商業發展研究院今公布去年 11 月「商業服務業景氣指標」104 分、代表景氣「趨向熱絡」的黃紅燈，創近 2 年新高。本月，因尾牙聚餐、居家換季、年菜預購、年節送禮以及連假出遊等消費需求轉強，預期將推升量販業、百貨零售和餐飲業之買氣，批發業亦受惠於國際景氣的好轉而大幅擴張。

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  • 部分外資歸隊，拉抬大型權值股，推升加權指數至9358點，成交量能也放大至七百多億。（記者陳柔蓁翻攝自雅虎股市）

    部分外資歸隊，拉抬大型權值股，推升加權指數至9358點，成交量能也放大至七百多億。（記者陳柔蓁翻攝自雅虎股市）

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