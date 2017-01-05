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稱讚翟本喬 鴻海副總裁伸援手：將全力支持

2017-01-05  14:27

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「翟神」的翟本喬，證實創立的和沛科技將進行裁員，傳聞最大投資者鴻海將伸出援手；鴻海副總裁呂芳銘今日表示，將會全力支持翟本喬。

根據《蘋果日報》報導，鴻海副總裁呂芳銘針對和沛科技裁員一事受訪表示，將會全力支持Ben（翟本喬）。呂芳銘稱讚翟本喬，認為他是有機會到世界一流公司上班，卻決定在台灣與世界雲端技術大廠競爭，呂芳銘說，很需要翟本喬這種打死不退、創業的精神，呂芳銘也說，創業本來就會遇到困難，遇到困難，就要去面對、解決問題。

得知和沛裁員後，呂芳銘表示，馬上與翟本喬溝通，對於受影響的和沛員工，會希望這些員工能留下來，但會尊重員工意願，因為已有很多國際級的公司來爭取了。

呂芳銘提到，和沛有些技術與產品不錯，就是面臨到市場的競爭，如果翟本喬有提出資金上的需求，只要是好的技術、有潛力發展的，都會給予支持，就看和沛最終要如何規劃。

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  • 鴻海副總裁呂芳銘稱讚翟本喬，並表示若有需求，將會全力支持。（資料照，記者王藝菘攝）

    鴻海副總裁呂芳銘稱讚翟本喬，並表示若有需求，將會全力支持。（資料照，記者王藝菘攝）

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