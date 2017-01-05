中和紡織董座也是麥當勞買家？ 公司避談

2017-01-05 13:46

〔記者陳柔蓁／台北報導〕老牌紡織廠「中和紡織」董事長葉啟昭，被媒體披露是參與麥當勞的競標案的三個買主之一；對此，公司發言體系不願證實。

中和紡織成立超過一甲子，總部位於早期的富人區「大稻埕」。董座葉啟昭身兼弘千建設、台麥開發、協美實業等多家企業董事長。

據悉，仰德集團第三代、國賓飯店總經理李昌霖，信義房屋董事長周俊吉及中和紡織負責人葉啟昭三人以私人名義，聯手用50億元，已在上週與美國麥當勞母公司完成簽署SPA（Sale and Purchase Agreement）買賣協議合約，現在等待投審會及公平會核准通過後，由美國麥當勞母公司正式對外宣布經營權轉移一事。