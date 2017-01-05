台股收盤上漲71.18點 報9358.14點
2017-01-05 13:36
台北股市今天收盤上漲71.18點，漲幅0.77％，報9358.14點，成交金額為760.01億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲71.18點，漲幅0.77％，報9358.14點，成交金額為760.01億元。
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