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身價逾241億 大立光CEO每天必做2件事

大立光執行長林恩平。（資料照，記者陳梅英攝）

2017-01-05  13:01

〔即時新聞／綜合報導〕大立光（3008）盤中突破4000點，創歷史新高。執行長林恩平身價逾241億，媒體報導，擁有驚人財富的林恩平，每天必做的事情就是打坐與睡前小酌紅酒。

本報報導，大立光昨日發出通知，將於1月12日舉行法人說明會，市場看好大立光後市，外資紛紛調升目標價，激勵大立光今日股價開高走高，10點40分更一度突破4000元整數關卡，超越2016年10月5日3980元的歷史新高價。

《蘋果日報》報導，執行長林恩平投身工作，幾乎全年無休，但他每天再忙，都還是會堅持打坐與小酌紅酒的習慣。林恩平表示，紅酒有益健康，法國葡萄樹據說不用農藥，所以他偏好法國酒。有趣的是，林恩平挑酒不走名貴路線，而是選折扣高的，價位約在500到1000元。

報導指出，除了品紅酒，林恩平還喜歡藉由打坐舒壓，林恩平認為，每個人都有佛性、悟性，打坐可拋棄概念上的自我，找回與生俱來的佛性，是相當好的禪修方式。

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