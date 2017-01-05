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政策友善 住展：去年12月新推案拉尾盤

2017-01-05  12:32

〔記者徐義平／台北報導〕去年12月新推案年終拉尾盤，預售屋推案金額超過300億元，新成屋建案新增供給戶數也暴增至1800餘戶，不過，買氣似乎未明顯轉強，因此，12月北台灣新建案風向球轉為黃藍燈。

《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，12月推案量激增主要反映政府近來祭出小規模救市，包括北市降房屋稅、老屋重建增加容獎、與北北基降公告土地現值等措施，助長建商信心。然而，終端消費端並未嗅到政策的改變，來人與成交組數並未同步升溫，整體市況仍未轉強。

去年12月新建案市場上演「年終大擺尾」，年末推案淡季不淡，預售推案量逾3百億以上，單一案量逾10億元的指標案高達8個。成屋新增供給部分，新釋出且逾10億的指標案則高達5個。

何世昌分析，12月推案躍升，更罕見出現12月推案量比9月、10月還多的狀況，主要原因是官方陸續祭出小幅度的救市措施，似乎讓建商對後市看法稍微轉好，雖然不至於到大好的地步，但起碼已有所改善，推案意願變得比較積極。

不過，顯示代銷銷售信心的廣告量則小幅度滑落，但級距分數不變。目前業者對於投放廣告意願冷熱大不同，銷售狀況好的建案打鐵趁熱、拚命打廣告，銷售狀況差的建案多緊縮廣告預算，即使投放廣告也只是試水溫心態。由於對行銷策略看法的極端差異，以致於少數業者包辦大部份的廣告量，尤其又以新和、甲山林報廣量最大，更因此形成銷售好的建案續熱、銷售差的建案盼不到成交的惡性循環。

總結2016年房市以黃藍燈收尾，不僅宣告全年無綠燈，更創下統計以來連續三年無綠燈的新紀錄。最近的一盞綠燈，已經是2013年的事，顯示房市已經從高峰轉下盤旋多年之久。

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  • 去年12月新推案年終拉尾盤，預售屋推案金額超過300億元，新成屋建案新增供給戶數也暴增至1800餘戶（記者徐義平攝）

    去年12月新推案年終拉尾盤，預售屋推案金額超過300億元，新成屋建案新增供給戶數也暴增至1800餘戶（記者徐義平攝）

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