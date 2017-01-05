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新台幣勁早盤揚逾2角 暫收32.039元

2017-01-05  12:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤呈現勁揚格局，一度試圖往32元大關靠攏，中午暫以32.039元兌1美元作收，強升2.21角，台北外匯經紀公司成交量為5.28億美元。

外匯交易員表示，人民幣大漲及外資匯入，成為新台幣勁升主因，加上外商銀行拋售美元，導致匯價升勢猛烈。

外匯交易員指出，進口商及部分散戶眼看新台幣強彈，紛紛敲進美元，而後續資金流向和主要亞洲貨幣走勢，仍是主導短線匯價波動的重要因素。

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  • 新台幣中午暫以32.039元兌1美元作收，強升2.21角。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣中午暫以32.039元兌1美元作收，強升2.21角。（資料照，記者李靚慧攝）

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