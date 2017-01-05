買菜不用帶錢包！新北市場、美廉社啟用行動支付
2017-01-05 12:04
〔記者張慧雯／台北報導〕買菜不必帶錢包！歐買尬集團旗下歐付寶宣布，自即日起不僅新北市市場全面開放使用行動支付，手機付款輕鬆買菜，另至全台美廉社、（三商大美折扣超市、心樸市集）門市單筆消費滿200元，還可享有9折優惠！
歐付寶表示，與新北市市場處合作導入行動支付系統，已完成了383位攤商建置作業，而汐止黃昏市場更成為第一個全面提供行動支付的傳統市場，打破以現金消費為主的傳統思維！
汐止黃昏市場自治會長蘇瑞德表示，之前消費者買菜時都要準備零錢，當人潮多時，攤商有可能還會忘記收錢或是找錢。現在，買菜的客人只要掃描攤商專屬的QR Code就可以付款，免去找零錢的情況，對攤商跟客人來說都很方便，也歡迎大家來採買時多多體驗。
歐付寶指出，目前合作的實體店家已將近3萬家，覆蓋率全台最高。董事長林一泓則說，去年歐付寶成功與台北市、新北市、基隆市、桃園市、竹北市、台中市、高雄市、花蓮市等8大縣市合作路邊停車費繳交功能，2017新的一年由新北市市場處起頭，到新北市公有市場菜買菜也可以使用歐付寶行動支付App付款，之後水電費、瓦斯費、稅務、各大院校學雜費...等，陸續都可使用歐付寶APP繳納。
他表示，歐付寶全力配合政府政策於5年內達成電子支付從26％增加至52％倍增的目標！全台合作店家目標上看10萬家，讓歐付寶成為全台最安全、便利的支付工具，消滅現金長久以來不衛生、難找零、不便利的缺點」。
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