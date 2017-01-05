外資挺 大立光股價盤中突破4000元創歷史新高

2017-01-05 11:06

〔記者陳梅英／台北報導〕大立光（3008）下午將發布12月營收，先前大立光已經表示，12月不會比11月差，可望續創今年新高，外資法人並看好大立光明年首季產能持續滿載，在大立光法人說明會前調升大立光目標價至5000元，激勵大立光今日股價勁揚，盤中突破4000點，創歷史新高!

大立光昨日發出通知，將於1月12日舉行法人說明會，在雙鏡頭逐漸成為手機市場主流下，市場看好大立光後市，外資紛紛調升大立光目標價，截至目前已有2家喊出5000元目標價，也激勵大立光今日股價開高走高，10點40分更一度突破4000元整數關卡，來到4005元，突破2016年10月5日3980元的歷史新高價，不過4000元以上賣壓出籠，隨後遭到壓回，收盤前能否再度寫下歷史值得關注。

最新美系外資報告指出，大立光第1季產能依舊滿載，加上iPhone7 Plus備貨持續，大立光第1季營收預估僅會下滑20%，低於過去的30%，因此，將大立光的合理股價預估值由4500元調升至5000元。

展望第2季，外資認為，大立光產能利用率仍將維持高檔， 蘋果手機將進入產品新舊交替期，需求將下修，但緊接著中國智慧型手機大廠搭載雙鏡頭鏡頭的新機將從第二季起陸續上市，將填補蘋果訂單的空缺。

外資並預估蘋果iPhone與中國智慧型手機的雙照相鏡頭滲透率，將分別由去年的12%與7%攀升至今年的45%與21%，全球雙鏡頭手機則由去年的的5%成長至今年的16%，明年達26%。