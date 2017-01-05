宏達電CES 2017秀Vive配件 股價不給力
〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498），於今（5）日於CES 2017（國際消費性電子展，以下簡稱『CES 2017』）首度發表兩款創新硬體配件－「VIVE移動定位器」與「VIVE專屬頭戴式耳機」，預計於今年第二季開始銷售。
宏達電指出，VIVE移動定位器讓開發者有機會研發具追蹤定位功能的虛擬實境周邊配件，將可為消費者帶來更具沉浸感的虛擬實境體驗。
VIVE移動定位器以全新的方式於虛擬實境世界中追蹤使用者的動作，在CES 2017會場上，HTC展示了8款未來將結合VIVE移動定位器的虛擬實境應用設備。為了促使虛擬實境配件的發展，HTC Vive稍後將會提供1,000組的VIVE移動定位器給開發者。
HTC虛擬實境部門副總經理Dan O'Brien表示，為了促進虛擬實境的長期發展，我們希望能夠讓開發者輕易製作出更具沉浸感的控制器與配件。VIVE移動定位器是跨出建立第三方配件生態系統的第一步。
同時，宏達電在CES也推出VIVE專屬頭戴式耳機具有可調整式設計的耳機，讓使用者能更舒適方便的享受360度真實清晰的聲音。新式調整旋鈕設計，能夠快速且輕易地配戴頭戴式顯示器，確保使用者在穿戴上能更符合頭型且舒適，預計於今年第二季開始供貨。
另外，HTC Vive也同時宣布，預計於2017年推出商業型無線虛擬實境套件組，並在CES展示一款無線虛擬實境套件TPCast，這是由Vive X加速器計畫培育出的新創團隊所開發的產品，TPCast配有一顆1.5小時續航力的電池並能將延遲率降低至2毫秒內，預計於2017年第二季開始供貨，日後計畫推出配置長達5小時續航力的高電量版本。
宏達電CES秀新品，不過，股價不給力，今日盤中由紅翻黑。
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標題：宏達電CES 2017秀Vive配件 股價不給力
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