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去年下半年活絡公債券商 櫃買中心評選前12家大

2017-01-05  10:59

〔記者張慧雯／台北報導〕櫃檯買賣中心公布105年下半年度優良中央公債造市商名單，包括台北富邦銀行、元富證券、永豐金證券、康和證券、凱基證券、富邦證券、王道商業銀行（原台灣工業銀行）、兆豐證券、國票證券、永豐銀行、台新銀行及中國信託銀行等12家債券自營商。

櫃買中心表示，105下半年度優良中央公債造市商之評選，是由76家參與債券等殖成交系統之債券自營商中，按105年7月至12月止，統計該系統買賣斷交易市占率最大的前12名，評選為105下半年度優良中央公債造市商。

櫃買中心指出，活絡的公債市場不僅有助降低市場參與者的交易成本，也有助於降低政府的發債成本；為鼓勵債券自營商積極參與公債市場的報價與交易，因此每半年評選積極造市的優良中央公債造市商，給予表揚鼓勵，肯定其活絡債券交易的努力。

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  • 去年下半年優良中央公債造市商，櫃買中心表示共有12家券商得獎。（記者張慧雯攝）

    去年下半年優良中央公債造市商，櫃買中心表示共有12家券商得獎。（記者張慧雯攝）

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