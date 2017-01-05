鎖定智慧耳機市場 聯發科推MT2533D晶片
〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）今日宣布推出高度整合晶片平台MT2533D，為智慧耳機、耳罩式及耳塞式耳機與免持系統提供解決方案，無論播放音樂、參加電話會議或者撥打車用免持電話，MT2533D均能以最低功耗提供高質量的音頻體驗。
聯發科副總經理暨新事業發展部總經理徐敬全表示，MT2533D同時具有超低功耗和豐富多功能雙重優勢，為智慧耳機、無線耳麥及車用免持電話系統的產品設計提供了理想的晶片平台。MT2533D完美融合先進音訊處理技術與低功耗運算能力，開闢智慧耳機市場的創新機會。
MT2533D適用於無線耳機和車用免持電話系統，為用戶帶來優質的聽話品質。該平台提供本機MP3播放功能，無需配對智慧手機即可享受優質音頻，且支持4GB外部儲存記憶空間，可輕鬆儲存超過1000首歌曲，是獨立型運動耳機和耳塞式旅行耳機的絕佳解決方案。另，MT2533D高度整合音頻類比前端（AFE）、數位訊號處理器（DSP）、節能的ARM Cortex-M4處理器、 4MB 記憶體（PSRAM及 flash），以及雙模藍牙無線電（2.1及低功耗的4.2）。
為滿足高階音訊處理的需求，MT2533D支援128KB IRAM、 250KB DRAM和96KB SRAM等三種記憶體模式的數位訊號處理器（DSP） ，從而可實現各種語音增強演算法。該DSP具有原生雙麥克風降噪（DMNR）技術，支援喚醒指令的語音控制，另支援藍牙音頻傳輸模型協定（A2DP）、免提模式（HFP）、先進無線立體聲及MP3本機播放。
除耳機設備外，MT2533D也可作為微控制單元（MCU）應用到其他更多領域，包括生物感測功能。此外，該平台還提供顯示和相機介面，且通過安全數位輸入輸出（SDIO）功能，實現Wi-Fi無線連接。
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標題：鎖定智慧耳機市場 聯發科推MT2533D晶片
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