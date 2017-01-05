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OPEC減產協議啟動 下週油價估漲0.1元

石油輸出國（OPEC）減產協議今年開始啟動，市場呈觀望氣氛，油價小漲，預估下週汽柴油將小漲0.1元台幣。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-01-05  10:26

〔記者黃佩君／台北報導〕石油輸出國（OPEC）減產協議今年開始啟動，市場呈觀望氣氛，油價小漲，中油參考指標價格來到54.46美元，預估下週汽柴油將小漲0.1元台幣。

由於OPEC減產協議自今年元月起陸續啟動，包括科威特、阿曼等產油國正在逐漸減產，市場呈觀望小漲。截至今天，中油參考7D3B指標原油價格來到每桶54.46美元，較上週的54.06美元小漲0.4美元，依浮動油價公式推估，下週國內油價將會小漲1角。

若漲幅如預期，下週每公升中油92無鉛汽油25.4元、95無鉛汽油26.9元、超級柴油23.1元。實際油價變化仍以中油週日中午公告為準。

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