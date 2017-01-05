一例一休衝擊 主計總處估今年CPI多漲0.3％
2017-01-05 09:29
〔記者鄭琪芳／台北報導〕一例一休上漲，部分企業調漲售價，帶動物價上漲。行政院主計總處表示，原本預估今年CPI（消費者物價指數）年增率0.75%，但一例一休造成企業人力成本提高，對物價造成壓力，今年CPI可能因此上升0.3個百分點。
主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示，去年CPI上漲1.4%，為近4年來最大漲幅，主要是食物類漲幅較大，尤其蔬菜及水果分別上漲22.45%及18.81%，創下近11年最大漲幅。
蔡鈺泰表示，由於去年比較基期較低，預估今年CPI漲幅趨緩，主計總處去年11月預估今年CPI年增率0.75%；不過，一例一休上路後，企業人力成本提高，對物價造成壓力，例如外食費等，初估今年CPI可能因此增加0.3個百分點，但實際影響還要再觀察。
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