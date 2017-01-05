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去年CPI年增1.4％ 蔬果漲幅11年新高

行政院主計總處今日上午公布去年12月CPI年增率1.7%，累計去年CPI年增率1.4%，為近4年最大漲幅，以食物類漲5.24%最多，為近8年來最大漲幅。（記者鄭琪芳攝）

2017-01-05  09:21

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處今（5）日上午公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增率1.7%，仍以食物類漲4.47%最多；累計去年CPI上漲1.4%，為近4年最大漲幅，以食物類漲5.24%最多，為近8年來最大漲幅，其中蔬菜及水果分別漲22.45%及18.81%，均為近11年來最大漲幅。

主計總處綜合統計處副處長蔡鈺泰表示，預估今年CPI年增率0.75%，漲幅較去年趨緩，主要是去年比較基期較高所致；不過，一例一休上路後，企業人力成本提高，可能對物價造成壓力，例如外食費等，初估今年CPI可能增加0.3個百分點。

主計總處調查，12月CPI較前年同月漲1.7%，主因蔬菜、水果、水產品、調理食品、肉類及油料費價格較高，加上外食費及水費價格調漲；但蛋類、燃氣、家庭用電及通訊費調降，且3C消費性電子產品價格相對較低，抵銷部分漲幅。

12月CPI七大類指數中，以食物類漲4.47%最多，主要是蔬果及水果分別上漲16.78%及15.18%，但蔬菜已較11月回跌28.2%。此外，交通及通訊類上漲2.57%，主因油類費漲15.48%，為近79個月最大漲幅。

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