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接收翟本喬公司？ 傳鴻海不打算收爛攤子

翟本喬創立的和沛科技傳出大裁員。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-01-05  09:05

〔即時新聞／綜合報導〕科技界名人、被網友封為「翟神」的翟本喬創立的和沛科技傳出裁員8成的消息，翟本喬本人也證實傳言，昨有媒體報導最大投資者的鴻海集團將接收和沛，但是有產業界人指出，鴻海沒打算「收爛攤子」。

《聯合報》報導，產業界人士指出，和沛做的企業雲市場早已殺到見底，產品問世也不夠快，鴻海集團投資雖然不手軟，但卻很重視投資事業的前景，投資的公司能不能自立自強，對鴻海來說相當重要。

報導提到，熟悉鴻海的人士指出，鴻海3年來投資不少資金在和沛科技上，不過和沛的產品都沒辦法上市，也沒辦法對集團帶來綜效。

鴻海內部人員透露，翟本喬是人才，希望和沛重整後能繼續營運。不過也有消息指，鴻海沒打算收爛攤子，也從沒介入和沛的營運，所以才會收手。

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