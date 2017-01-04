中國嚴打「螞蟻搬家」式逃匯 將按金額重罰30％

2017-01-04 23:18

〔記者盧永山／台北報導〕繼不得刷銀聯卡買保險、嚴審國內企業海外併購後，中國開始加強監管個人購匯行為，一旦發現「螞蟻搬家」式逃匯，情節嚴重者，將按逃匯金額處30%的重罰。

根據中國人民銀行上週公布的新規，個人在購匯時須簽署「個人購匯申請書」，該申請書明確規定，境內個人在辦理購匯時，不得用於淨外買房、證券投資、購買壽險、投資性返還分紅保險等尚未開放的資本項目。

事實上，隨著人民幣兌美元匯率逼近7元人民幣兌1美元這個大關，中國外匯存底也很可能在短時間內跌破3兆美元，促使中國外匯管理局加強監管個人購匯行為。若中國外匯管理局發現「螞蟻搬家」式逃匯，從事該行為的個人將被列入「關注名單」，取消2年10萬美元換匯額度，情節嚴重者，將按逃匯金額處30%的重罰。

所謂的「螞蟻搬家」式逃匯行為包括：5個以上不同個人，在同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；個人在7日內從同一個外匯帳戶提領5次以上接近1萬美元的外幣現鈔；同一個人將其外匯帳戶內存款轉至5個以上直系親屬等。