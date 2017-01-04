中國嚴打「螞蟻搬家」式逃匯 將按金額重罰30％
2017-01-04 23:18
〔記者盧永山／台北報導〕繼不得刷銀聯卡買保險、嚴審國內企業海外併購後，中國開始加強監管個人購匯行為，一旦發現「螞蟻搬家」式逃匯，情節嚴重者，將按逃匯金額處30%的重罰。
根據中國人民銀行上週公布的新規，個人在購匯時須簽署「個人購匯申請書」，該申請書明確規定，境內個人在辦理購匯時，不得用於淨外買房、證券投資、購買壽險、投資性返還分紅保險等尚未開放的資本項目。
事實上，隨著人民幣兌美元匯率逼近7元人民幣兌1美元這個大關，中國外匯存底也很可能在短時間內跌破3兆美元，促使中國外匯管理局加強監管個人購匯行為。若中國外匯管理局發現「螞蟻搬家」式逃匯，從事該行為的個人將被列入「關注名單」，取消2年10萬美元換匯額度，情節嚴重者，將按逃匯金額處30%的重罰。
所謂的「螞蟻搬家」式逃匯行為包括：5個以上不同個人，在同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；個人在7日內從同一個外匯帳戶提領5次以上接近1萬美元的外幣現鈔；同一個人將其外匯帳戶內存款轉至5個以上直系親屬等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 世界最強10大驅逐艦 第1名來自這個國家！
- 史前館MV播歌 被指未獲授權
- 企業贊助 800學子喜「閱」英文故事
- 疑涉賄 以色列總理被偵訊
- 全壘打霸主 高國輝想再當「複」翁
- 霧霾拉警報 口罩打太極
- 嘉市副市長 前彰師大校長張惠博接任
- 1800個行膳箱 助邊緣戶過好年
- 每次調漲都有鬍鬚張？網友神解：4點優勢讓它倒不了
- 神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑
- 自由廣場》16個學分的霸道
- 美國玫瑰花車遊行 華航蟬聯首獎
- 貝殼黏神豬 鄰里回收物打造「藝廊」
- 殷仔年收4.5億 首度超越達比修
- DRTS玉里上路 在地小黃憂生計
- 川普不屑北韓核武 酸中國沒幫助
- 《升格6年來》台南市府緊縮預算 平均年省7億
- 彰化交流道特定區 255公頃農地解編
- 頂好御品皮蛋 驗出動物用藥
- 艾力克斯當眾猛抓老婆XX 郭彥均夫妻超尷尬
- 銀河系獵戶座大星雲 「新星」亮相
- 留書「國民黨不倒，台灣不會好」 警所旁停車位 男自焚亡
- 綠議員挺 在野議員：仍需加把勁
- 嘉縣前議長告別式 50鋼管辣妹「送行」
- 8旬翁吃19種藥 整合後剩6種
- 騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
- 盲目護航 民進黨違背過去堅持與價值
- 腦積水用腰腹腔引流手術 預後良好
- 月薪嬌妻效應夯 劇中景點也沾光
- 《YES123 Q&A時間 》好心幫忙變常態，如何拒絕才好？
- 預算被刪 水里曾申請縣府協商
- 天候干擾 蘇澳頂寮蘿蔔減產5成
- 信義區公所招標案 內政部都委會過關
- 言語刺激導致跳樓 也算加工自殺
- 4家有線電視 費率維持550元
- 台灣黑熊館設玉里 卓溪人好失落
- 檢舉達人熟法規 開單率高
- 媲美八煙聚落祕境 淡水「水中央」成拍照新地標
- 消防隊接生 婦帶彌月油飯感謝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國嚴打「螞蟻搬家」式逃匯 將按金額重罰30％
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分