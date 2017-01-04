大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出8注

2017-01-04 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月4日）開獎的第106000001期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000003期今彩539頭獎8注中獎，分別由高雄市三民區民族一路463號的大樂發彩券行、新北市新莊區民本街25巷1號的民本街彩券行、苗栗縣頭份鎮斗煥里2鄰中正二路133號1樓的感恩投注站、嘉義市西區福全里友愛路160號1樓的發發發彩券行、台北市萬華區國興路4號的勝方投注站、高雄市三民區嫩江街74號的大吉利彩券行、新北市三重區中正北路25巷28號的大利彩券行及高雄市岡山區岡燕路371號1樓的金福氣彩券行開出。

第106000001期大福彩中獎號碼為：「09、16、20、21、22、34、40，特別號30」，頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得25萬元；參獎共103注獲得，每注可得4000元；肆獎共1655注獲得，每注可得400元；普獎共1萬2402注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共5注獲得，每注可得10萬元。

第106000003期今彩539中獎號碼為「07、09、11、22、37」，頭獎共8注獲得，每注可得300萬元；貳獎共298注獲得，每注可得2萬元；參獎共9363注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬5192注獲得，每注可獲得50元。

第106000003期39樂合彩中獎號碼為「07、09、11、22、37」，四合共開出3注，每注可得21萬2500元；三合共324注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9040注中獎，每注可得1125元。

第106000003期3星彩中獎號碼為「574」，正彩共21注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000003期4星彩中獎號碼為「2714」，正彩共21注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。