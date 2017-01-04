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福特和豐田結盟 加速開發車用應用程式產業標準

福特汽車、豐田汽車已與4家中型車商結盟，將加速開發車用應用程式的產業標準，防止蘋果和Google控制駕駛用智慧手機連接車輛的相關技術。（彭博）

2017-01-04  21:50

〔記者盧永山／台北報導〕福特汽車、豐田汽車已與4家中型車商結盟，將加速開發車用應用程式的產業標準，防止蘋果和Google控制駕駛用智慧手機連接車輛的相關技術。

福特汽車和豐田汽車表示，馬自達汽車、寶獅雪鐵龍集團、富士重工和鈴木汽車已加入他們成立的SmartDeviceLink Consortium。

福特汽車和豐田汽車發表聲明指出，這個非營利組織的目標在於，推廣智慧手機連接儀表板、語音辨識等車用技術、其他應用程式的更多選擇性。

豐田汽車一直不願將蘋果的CarPlay和Google的Android Auto裝在其車輛裡，擔心會降低安全性和保密性。福特汽車讓上述2家公司的應用程式裝在2017年版的車輛裡，但仍希望建立一個開放來源軟體平台，讓所有的應用程式開發商能用來做為蘋果和Google的替代選擇。

福特汽車串聯服務部門主管凡達根（Doug VanDagens）表示：「鼓勵創新是福特汽車做這項決定的主要目的。」

聲明指出，汽車零件供應商Elektrobit Automotive、Luxoft Holding和Xevo也加入這個聯盟。本田汽車曾考慮過這個提議，但該公司並未出現在聲明中。

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標題：福特和豐田結盟 加速開發車用應用程式產業標準


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