大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-01-04 21:16
〔即時新聞／綜合報導〕今（1月4日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：09、16、20、21、22、34、40，特別號30。
今彩539：07、09、11、22、37。
39樂合彩：07、09、11、22、37。
3星彩：574。
4星彩：2714。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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