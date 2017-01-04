大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-01-04 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕今（1月4日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號。

大福彩：09、16、20、21、22、34、40，特別號30。

今彩539：07、09、11、22、37。

39樂合彩：07、09、11、22、37。

3星彩：574。

4星彩：2714。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」