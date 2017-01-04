中國嚴加外匯管制 謝金河：台商資金匯出難度大增
2017-01-04 21:18
〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河今（4日）在臉書上指出，中國祭出嚴厲外匯管制力度，未來台商要匯出資金恐怕難度大增。
謝金河在文中提到，中國國務院上個月27日任命有「外匯儲備操盤手」之稱的殷勇為人行副行長，祭出一連串管制資金行動。首先，人行將金融機構大額現金交易的報告標準，從20萬人民幣（約93萬台幣）下調到5萬人民幣（約23萬台幣）；接著從2017年起，個人換匯需填寫申請書，且嚴禁個人換匯境外買股、買樓或買保險商品。他表示「這是中國近幾年最嚴厲的管制資金行動，目的是遏阻資金外逃。」
謝金河指出，中國外匯儲備從2014年的3.99兆美元下滑到去年底的3.05兆美元，甚至可能跌破3兆美元大關，顯示中國外匯流失情勢十分嚴峻；且2016年底創下人民幣匯率最大跌幅，全年貶值6.56%，預期還有續貶空間，在2017年底可能貶至7.4%左右。
謝金河認為，「此時人行加大力度管制外匯，出手力道強勁！未來連台商要滙出資金，恐怕難度會大増。」
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