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神達拿下速霸陸訂單 預估行動通訊部門今年轉虧為盈

2017-01-04  17:32

〔記者卓怡君／台北報導〕神達投控（3706）子公司神達電腦攜手旗下導航品牌Magellan（麥哲倫）於美國消費性電子展（CES）秀出車聯網最新產品組合，其中Magellan Navi更獲得今年速霸陸（Subaru）選定車款使用。除了速霸陸訂單外，另有多家車隊管理公司訂單也有機會到手，神達預估，虧損多年的行動通訊部門今年可望正式轉虧為盈。

神達與Magellan在美國CES展出車聯網、行車記錄器以及越野導航相關產品，其中最新Magellan Navi導航app透過智慧型手機將資料傳輸到車輛的資訊娛樂平台，為車輛提供最新的地圖、精準的路線以及強大的GPS導航功能，Magellan Navi也可透過藍牙或USB連接到車機的螢幕上，提供車道指引、數百萬景點等等的語音導航體驗，簡單且易於使用的介面是為了不要造成駕駛分心的設計，目前已經在選定的2017 Subaru車款，包含Impreza和BRZ均可使用。

此外，Magellan也展出專業車隊管理解決方案，為專業車隊的管理階層提供有效功能，從組織駕駛路線所需要的一切功能，保持駕駛按計劃與進度，到遵守（美國）政府強制電子日誌法規，提供車隊管理導航到符合EDL標準的工時（HOS）以及路線返回（Return to Route）的軟體，提供可擴充的基本服務，滿足不斷增長的車隊以及城市運輸的業務需求。

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  • 神達總經理何繼武。（資料照，記者卓怡君攝）

    神達總經理何繼武。（資料照，記者卓怡君攝）

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