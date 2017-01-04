友威科、友威科一 明起預收款券 每20分鐘撮合一次

2017-01-04 17:26

〔記者張慧雯／台北報導〕櫃買中心宣布，友威科技（3580）近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自106年01月05日起10個營業日（106年01月05日至106年01月18日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）對友威科技（3580）、友威科技國內第一次有擔保轉換公司債（35801）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。