新台幣收32.26元 貶值1.5分

2017-01-04 16:26

［記者吳佳蓉／台北報導］新台幣今日呈現先升後貶格局，終場以32.26元兌1美元作收，貶值1.5分，台北外匯經紀公司交易量6.42億美元。

外匯交易員表示，今日盤初受人民幣走升、出口商拋匯帶動，新台幣先是走揚，但隨大型進口商及壽險公司進場逢低買匯，新台幣匯價又升轉貶，最終在區間震盪下，至終場小貶1.5分。

新台幣今日以32.24元開出，最高32.188元，最低32.293元，終場收在32.26元，貶值1.5分。