萬海輪船海外相撞 萬海：營運無影響

2017-01-04 15:55

〔記者王憶紅／台北報導〕外電報導，萬海（2615）在新加坡註冊的貨櫃輪「Wan Hai 301」，於昨晚（3日）11點50分在馬來西亞南端Pasir Gudang港外，與美國航運商總統輪船公司（APL）的貨櫃輪丹佛號（APL Denver）相撞。萬海指出，目前對營運並無影響。

萬海表示，目前已協助新加坡海事局調查事件發生原因，而萬海所屬貨輪船況還好，對營運無影響。

萬海今（4）日股價下跌0.1元，以16.55元坐收。