全球最大 元太推42吋手筆雙用電子紙顯示器
2017-01-04 15:59
〔記者陳梅英／台北報導〕全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（3）日宣布推出42吋含手與筆雙用輸入型薄膜電容式觸控模組的電子紙顯示器，是目前可量產的主動矩陣式電子紙顯示器中的最大尺寸，它將可滿足市場對大尺寸數位電子看板不斷增加的需求，預計2017年3月底前量產。
E Ink的42吋電子紙顯示器將首先應用在QuirkLogic公司出品的 Quilla™，這是全球第一款具連網功能的電子紙數位白板（eWriter），由E Ink與QuirkLogic進行客制化合作開發而成，這個可攜式的書寫白板是一項具革命性的開創式產品，它提供如同寫在印刷紙張上的書寫體驗。
元太指出，具手與筆雙用輸入型觸控功能的42吋電子紙顯示器展現了E Ink在日益增長的大尺寸顯示看板市場的技術能力，適合做為互動式電子白板，或用於公共資訊服務業、零售或交通運輸業等行業的數位電子看板解決方案。
42吋電子紙顯示器具備E Ink電子紙的特點，包括在多種照明情況下仍然清晰可讀，同時具有電子紙的雙穩態特性，即使在沒有電力狀態下，依然可以清楚顯示圖像和文字。
此外，電子紙顯示技術還有以下特色：
1、電子紙顯示器具低持有成本的特性，因為它的電力需求及運營成本非常低，並且可以搭配獨立供電系統共同運作。
2、42吋電子紙顯示器具輕、薄特性，安裝與維護都很容易。
3、電子紙顯示器是環保綠色產品，它的耗電量極低，可搭配太陽能發電系統，在欠缺電力基礎設施的區域也能方便使用，即使發生斷電情況，畫面仍然可以清晰顯示。
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