晶圓廠員工捐200萬 助司馬庫斯建幼兒教室
2017-01-04 17:50
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進與員工發動愛心捐款，共募200萬元協助司馬庫斯部興建幼兒園教室，展現科技人關懷社會弱勢族群的具體行動。
世界先進表示，海拔1500公尺的司馬庫斯位於雪山山脈主稜的山腰，交通不便，資源缺乏，居民主要以農業及觀光為主。目前該區幼兒園借用天主堂的部分設施，該地設施簡陋，環境不佳。為改善幼兒園環境，部落擬自行建設新教室提供幼兒照顧，但建設新教室共需約237萬元資金，部落已自行籌募45萬元，尚需192萬元左右的經費。
世界先進員工得知此部落經費需求後，踴躍發起內部募款活動，共募得約新台幣122萬元，公司也捐助新台幣78萬元，總計200萬元整協助司馬庫斯部落，幫助他們夢想成真。
此外，世界先進明天也計畫在頭份東北角餐廳舉辦歲末愛心餐會，邀請新竹仁愛基金會、心路基金會以及喜憨兒基金會身心障礙人士共170人參加。
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