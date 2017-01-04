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週刊爆和沛裁員內幕 鴻海曾建議砍一半人...翟神拒絕

2017-01-04  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕知名科技人「翟神」翟本喬，原本在網友之間擁有高人氣，但所創立的和沛科技昨天卻驚傳裁員8成。有媒體披露，和沛因為遲遲做不出成績，上次董事會就被金主鴻海要求裁員一半，不過翟本喬不肯，現在錢燒完只好裁更多。

根據《鏡傳媒》報導，現年50歲的翟本喬從小是數理神童，2003年成為Google第一個硬體工程師，帶領團隊改良伺服器電源架構，幫公司一年省下1億多美元電費。翟本喬回台後，於3年前創立和沛科技，從事雲端儲存、資料中心服務，並由鴻海董事長郭台銘透過集團旗下鴻佰科技、鴻揚創投投資約6600萬元，占股40%，但短短2年就把錢燒光。

知情人士透露，鴻海在上次董事會就要求翟本喬裁員一半，「他不肯，現在更慘，錢燒完裁更多。」而負責與翟接洽的鴻海大將、樺漢董事長吳惠鋒則曾經坦言，「鴻海與和沛的DNA不同。」吳曾經去和沛實地勘察，卻發現沒有任何一名專業財會人員，而由工程師兼任財會，受限於新創公司的經營模式前景恐不理想。

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  • 翟本喬傳曾拒絕鴻海裁員一半的建議。（資料照，記者趙世勳攝）

    翟本喬傳曾拒絕鴻海裁員一半的建議。（資料照，記者趙世勳攝）

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