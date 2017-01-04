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三大法人買超3億 外資賣超2億

台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣3.42億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-04  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣3.42億元。

外資今天賣超2.66億元，投信買超3.04億元，自營商買超3.04億元。三大法人合計買超3.42億元。

台股今天漲14.08點，收在9286.96點，成交值新台幣559.28億元。

106年01月04日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 897,095,750 834,501,070 62,594,680
自營商（避險） 2,720,091,569 2,478,039,129 242,052,440
投信 911,433,360 607,208,680 304,224,680
外資及陸資 15,311,150,319 15,577,910,543 -266,760,224
合計 19,839,770,998 19,497,659,422 342,111,576

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