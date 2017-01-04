三大法人買超3億 外資賣超2億
2017-01-04 14:57
台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣3.42億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣3.42億元。
外資今天賣超2.66億元，投信買超3.04億元，自營商買超3.04億元。三大法人合計買超3.42億元。
台股今天漲14.08點，收在9286.96點，成交值新台幣559.28億元。
|106年01月04日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|897,095,750
|834,501,070
|62,594,680
|自營商（避險）
|2,720,091,569
|2,478,039,129
|242,052,440
|投信
|911,433,360
|607,208,680
|304,224,680
|外資及陸資
|15,311,150,319
|15,577,910,543
|-266,760,224
|合計
|19,839,770,998
|19,497,659,422
|342,111,576
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