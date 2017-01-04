工程師收賄十億元？ 台積電澄清：僅百萬元

2017-01-04 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕台積電被爆發史上最大收賄弊案，有工程師2年多來從，從日系廠商收取10億元的「顧問費」。不過台積電澄清表示，金額並非10億元這麼多，僅100餘萬元。

《鏡週刊》報導，有台積電工程師，每月跟日系廠商收取「顧問費」，2年多來金額高達10億元，仍無法與台積電做生意，因而向台積電檢舉：還傳出台積電董事長張忠謀得知此事後非常震怒，並下令嚴查內鬼。

根據《蘋果日報》報導，對於外傳工程師收取金額高達逾10億元，台積電資深處長、代理發言人孫又文表示，該名郭姓工程師每月向廠商收取的「顧問費」為1萬元，累積下來約100餘萬元，並非有逾10億元這麼多。

台積電也強調，該廠商本來就是台積電的供應商，並無外傳想藉由該名工程師打進台積電供應商，由於郭姓工程師並無採購權，只涉嫌收賄但未違反刑法，因此未報警，也無處罰30倍罰金，但該名員工已於去年11月遭到解雇。

台積電表示，事情爆發後就由法務部門處理，對於傳聞董事長張忠謀與主管高層為此震怒，並非事實。