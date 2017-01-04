DRAM漲幅逾3成 淡季首見強勢上漲
2017-01-04 14:11
〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查指出，DRAM供貨持續吃緊，延續2016年下半年的價格漲勢，2017年第1季DRAM平均銷售單價呈大幅上漲格局，主流產品DDR3 4GB模組的合約價最高已超過25美元，季漲幅超過3成，為DRAM傳統淡季首度出現能強勢漲價的季度，預估行動式與伺服器用記憶體需求持續強勁，供貨吃緊將可能持續整年。
DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，根據現已成交的合約看來，2017年第1季標準型記憶體價格持續攀高，平均漲幅接近3成，伺服器記憶體的漲幅略同，R-DIMM 32GB模組已超過200美元大關，漲幅同樣超過2成，行動式記憶體也因智慧型手機在中國新年鋪貨的需求帶動下，不論是單顆顆粒（discrete product）或eMCP解決方案，價格都同樣攀高，季漲幅估將超過1成。
DRAMeXchange指出，DRAM原廠陸續調降標準型記憶體產出，轉作行動式記憶體，在供貨減少下，DDR3 4GB均價一路攀升至今，連帶讓伺服器用記憶體價格也呈現大漲，甚至行動式記憶體在2017年第1季也有近15%的季漲幅，此外，繪圖用記憶體與利基型記憶體也都雨露均霑，季漲幅至少超過1成。
展望2017年，各DRAM原廠資本支出較為保守，皆不傾向過分擴張產能，並以獲利導向為主要經營策略，DRAMeXchange預估，2017年DRAM產業的供給端位元年成長率僅19%，遠低於往年至少2成甚至超過3成的年成長率，在2017年DRAM需求端年成長超過22%情況下，供不應求將持續整年度，有助於DRAM產業維持豐厚獲利。
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