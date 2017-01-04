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趁一例一休漲價？政院下午宣示嚴查不當漲價
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外資長假未歸隊 台股小漲14點

2017-01-04  13:46

〔記者王憶紅／台北報導〕台股進入9200點以上位置後，投資人燃起居高思危心理，加上外資法人長假尚未歸隊，致整體買盤退場觀望。元旦過後，加權指數雖然震盪走高，今日再度小漲14.08點，收9286.96點，站穩季線之上，不過日成交量只有559.28億元，維持近期的低量狀態。

盤中，各類股表現乏善可陳，水泥、鋼鐵、IC設計與網通族群相對突出，生醫族群受到利空襲擾而沉淪，其餘於平盤間狹幅震盪整理。大型權值股中，台積電早盤一度因為弊案纏身，股價落至平盤之下，午盤過後，才緩步回神。

第一金店頭市場基金經理人陳思銘表示，外資長假尚未歸隊，占成交比重不到3成，加上1月下旬川普即將就任，以及月底的農曆春節因素，本土投資人短線參與意願不高，因此多空熄火，指數呈現高檔盤堅。

台股在去年底由9430點波段高點回落到9100點附近，一度跌落半年線之下，但買盤隨即進場拉抬，回到9200點之上，站回半年線、月線與季線等各均線之上，且各期均線都呈現向上趨勢，中長多格局沒有改變。

由於國發會最新公布的景氣對策燈號亮出第５顆綠燈，代表國內經濟復甦的訊號明確。台股在基本面支撐下，後市不看淡。策略上，建議聚焦受惠於景氣循環與業績具成長動能的族群或個股，如：保險金融、塑化、網通、智慧型手機、半導體等。

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  • 台股走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

    台股走勢。（記者王憶紅翻攝自雅虎股市）

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