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被點名為麥當勞新買主 這三家公司回應是...

有媒體爆出國賓飯店總經理李昌霖，找來信義房屋董事長周俊吉、中和紡織負責人葉啟昭合資，買下未來20年台灣麥當勞的特許經營權，不過三家公司全都不願證實。（記者李容萍攝）

2017-01-04  13:49

〔即時新聞／綜合報導〕速食龍頭麥當勞出售台灣經營權後，接手買家是眾說紛紜，今日更有媒體爆出仰德集團的二少爺、國賓飯店總經理李昌霖，找來信義房屋董事長周俊吉、中和紡織負責人葉啟昭合資，以新台幣50億買下未來20年台灣麥當勞的特許經營權，不過三家公司全都不願證實此事。

根據《中央社》報導，李昌霖要接手麥當勞的傳聞先前在市場已流傳多時，不過今日有媒體爆出李昌霖，找來信義房屋董事長周俊吉、中和紡織負責人葉啟昭合資，以新台幣50億買下未來20年台灣麥當勞的特許經營權，國賓飯店今天對此表示，不回應相關傳聞。

信義房屋策略長周莊雲對此則回應，信義房屋未接獲任何相關訊息，不便評論和證實；中和紡織則是強調：「中和紡織什麼都不知道，也不需要對外說明。」

針對李昌霖要接手麥當勞的傳言，國賓飯店在去年曾回應，國賓一向專注飯店本務，不會涉獵不熟悉的業外投資，並強調仰德集團下各公司皆無投資此事，可能是屬於「家族個人投資」，形同間接證實李昌霖將接手麥當勞。

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