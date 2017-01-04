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3台灣人創辦「超微」 美《財富雜誌》評成長最快速公司

美超微新一代「SUPERO」產品。（記者陳柔蓁攝）

2017-01-04  13:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕高效率伺服器供應商美超微（Super Micro Computer, Inc.）（納斯達克股票代碼：SMCI）宣佈推出最新世代SUPERO桌上型及電競主機板系列產品，主打伺服器等級，切入電競市場。在系統與伺服器、主機板的深化布局下，期待未來能取代惠普（HP）。

台灣電腦遊戲人口將近750萬，平均願意花費3萬5千元以上強化設備，商機上看2600億，電競產業已成為科技大廠的兵家必爭之地。 美超微新一代「SUPERO」產品將於台灣時間2017年1月5日上午九點（PST）全球同步販售，台灣在專業3C通路｢原價屋」販售。

美超微的3個創辦人都是台灣人，目前在台灣、美國、荷蘭3地都設有研發與製造中心。

美超微名列財富雜誌（Fortune）百大排行榜IT 架構產業類別之成長最快速公司榜首，為深度視覺運算 、人工智慧與深度學習、巨量資料以及Green Computing 領域的全球領導者，現更將產品線延伸至遊戲專用主機板，憑藉著23年伺服器主機板設計製造經驗，以及伺服器主機板等級的用料品質，切入桌上型及電競主機板市場。現在美超微在80美元主機板的市佔率為2％，目標逐漸拉升到5％、2018年至10％。

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