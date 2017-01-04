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顏炳立：今年房市不會落底、還會續盤

2017-01-04  13:01

〔記者徐義平／台北報導〕面對多家房產業者大喊今年房市可能落底，但是戴德梁行董事總經理顏炳立則持反對意見，並大膽喊出今年房價還會再跌，也不太可能落底，不過，今年可開始看房，但比較好買房的時間點則會落在明年。

戴德梁行今早舉辦2017年房地產市場展望記者會，他指出，去年房市買氣、全國買賣移轉棟數創史上新低，今年仍可能持續這樣的狀況，推測今年買賣移轉棟數還可能更低，大概落在20~25萬棟，因此，他很好奇那些業者怎麼看到落底，甚至直言「沒有量哪有底」。

他進一步分析，全年買賣移轉棟數在30萬棟以下都屬於房市下跌狀況，甚至底部尚未築出來，因此，根本沒落底，若全年買氣站上30萬棟才是房市已經築底，若維持30~40萬棟則是長期投資客出來，逐步去化過多的房市供給量，40萬棟以上才有短期投資客出現，才可能恢復過往的房市長夏。

不過，他指出，過去十年的長夏是14年的寒冬換來的，目前才開始寒冬，因此，不太可能馬上就會出現長夏的趨勢。

對於目前房市政策，他則痛批，過去國民黨執政時有「雙張」，換民進黨執政則有「蘇花改」，暗批財政部次長蘇俊榮以及內政部次長花敬群提出房地稅制以及老屋健檢的錯誤政策。

最終他認為，今年可以開始看房，但還不是真正的買房時機點，明年才可以陸續進場買房，畢竟撐了3~4年也已經到了黃河門口，業主也應該死心直接打七折出售了。

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  • 面對多家房產業者大喊今年房市可落底，但是戴德梁行董事總經理顏炳立則持反對意見，並大膽喊出今年房價還會再跌，也不太可能落底。（記者徐義平攝）

    面對多家房產業者大喊今年房市可落底，但是戴德梁行董事總經理顏炳立則持反對意見，並大膽喊出今年房價還會再跌，也不太可能落底。（記者徐義平攝）

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