郭董不滿他年薪高無作為？ 翟本喬自爆薪水...
2017-01-04 13:46
有消息傳出和沛裁員的關鍵主要是因為郭台銘不滿翟年薪4、500萬元，卻沒見到成績。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕被網友稱為「翟神」的翟本喬所創立的和沛科技傳出裁員消息，翟本喬本人也證實傳言，有消息傳出和沛裁員的關鍵主要是因為郭台銘不滿翟年薪4、500萬元，卻沒見到成績，不願再挹注資金，翟本喬也親自回應。
《信傳媒》報導，2年前獲鴻海集團風光入股和沛科技，外傳和沛裁員原因是翟本喬年薪4、500萬元，但去年的成績郭台銘並不滿意，所以決定不再挹注資金。
曾與翟神合作的台灣金融科技董事長王可言透露，翟本喬可能也沒意識到郭董收手，因為和沛去年10月還在徵人，但才2個多月就傳出裁員。另有一名業界人士指出，郭董投資的模式來看，沒賺錢他就會直接收掉。
對此，翟本喬在報導下留言表示，他去年一年的薪水領不到200萬元，而且創業前一年，他都只領基本工資而已。
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