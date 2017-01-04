新台幣午盤小貶2.6分

2017-01-04 12:24

［記者吳佳蓉／台北報導］新台幣今日早盤呈現先升後貶格局，午盤暫以32.271元兌1美元，小貶2.6分，台北外匯經紀公司交易量4.79億美元。

外匯交易員表示，今日盤初受人民幣走升、出口商拋匯帶動，新台幣先是走揚，但隨大型進口商及壽險公司進場逢低買匯，新台幣匯價又升轉貶，至午盤暫貶2.6分。

新台幣今日以32.24元開出，最高32.188元，最低32.293元，午盤暫收32.271元，小貶2.6分。