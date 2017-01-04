高通推驍龍835晶片 首款採用10奈米製程
2017-01-04 12:07
〔記者卓怡君／台北報導〕全球手機晶片龍頭高通於今日登場的2017年國際消費電子展（CES），推出搭載X16 LTE數據機功能的最新旗艦行動平台高通驍龍（Snapdragon） 835處理器，該處理器是高通首款採用10奈米FinFET製程、並進行商業化量產的行動平台，目前已進行量產，終端產品預計在上半年推出。
高通表示，Snapdragon 835設計目的在支援頂級消費者終端裝置上提供新一代的娛樂體驗以及連網雲端服務，包括智慧型手機、VR/AR頭戴式螢幕、IP網路攝影機、平板電腦、行動式個人電腦。
高通技術公司執行副總裁暨QCT總裁Cristiano Amon表示，新款旗艦Snapdragon處理器以能滿足行動式虛擬實境與全面連網的嚴格要求所設計，協助廠商打造各種輕薄的行動裝置，Snapdragon 835支援卓越的電池續航力、更豐富的多媒體表現、出色的攝影功能與Gigabit等級的傳輸速度，以實踐快速且沉浸式的體驗。
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