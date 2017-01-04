毅嘉全年度可望轉虧為盈

2017-01-04 11:51

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2402）105年12月營收5.41億元，累計去年第四季營收16.36億元，較上季小幅增加，法人指出，毅嘉去年下半年度的營收均高於公司損平水準，全年度將可望轉虧為盈。

毅嘉去年12月營收年增加7%，但月減少8%。其中，軟板產品為4.31億元，較去年同期增加13%，機構整合元件產品營收1.16億元。

展望106年度，毅嘉指出，深耕在車用產品領域的成效將進一步展現，提升接單穩定且高毛利的利基市場產品占比；另一方面，消費型產品將發展色彩飽和度更高、更輕薄的顯示器技術，預期將帶動細線路高階製程產品的需求，在此二項領先業界的優勢引領下，106年度集團營收及獲利能力均可望有明顯成長。